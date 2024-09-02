罕見！陸國家隊上半年頻增持股票ETF 較去年底加碼近4倍

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-02 09:58

‌



最新數據顯示，以中央匯金為代表的中國「國家隊」資金今年上半年頻頻出手加碼 ETF，Wind 統計顯示無論是投資股票 ETF 的金額，還是投資品種均大幅增加。中央匯金投資及中央匯金資產等「國家隊」合計持有股票 ETF 市值 5838.66 億人民幣，較去年底的 1176.95 億元增加近 4 倍。



除繼續增持滬深 300 等藍籌寬基 ETF 之外，中央匯金今年上半年還出手買入了以科創 50ETF、創業板 ETF、中證 1000ETF 為代表的成長風格類寬基 ETF。

根據 Wind 數據，截至 6 月底，中央匯金投資出現在 21 檔股票 ETF 前十大持有人名單中，合計持有這些 ETF 逾 2232 億份，按照基金期末單位凈值計算，合計持有 ETF 規模達 5721.88 億人民幣。

‌



今年上半年，中央匯金分別增持 485.89 億份易方達滬深 300ETF、294.07 億份華泰柏瑞滬深 300ETF、180.44 億份華夏滬深 300ETF、168.62 億份嘉實滬深 300ETF、164.31 億份華夏上證 50ETF、62.55 億份南方中證 500ETF。按基金份額凈值計算，合計持有規模超 4700 億人民幣，較年初增加四倍以上。



從主要持股部位來看，中央匯金前五大的 ETF 分別是華泰柏瑞滬深 300ETF、易方達滬深 300ETF、華夏滬深 300ETF、嘉實滬深 300ETF、華夏上證 50ETF，其中持有華泰柏瑞滬深 300ETF 市值超過 1243 億人民幣，持有易方達滬深 300ETF 的市值超過 933 億人民幣，持有另三檔 ETF 市值也都超過 700 億人民幣。

另一國家隊重要代表的中央匯金資產今年上半年也動作頻頻，出現在 9 檔股票 ETF 的前十大持有人名單中，合計持有份額達 54.54 億份，持股市值為人民幣 116.77 億元。



截至 6 月底，中央匯金資產前五大持有 ETF 分別為嘉實滬深 300ETF、華泰柏瑞滬深 300ETF、易方達深證 100ETF、匯添富中證 800ETF、易方達滬深 300ETF，其中持有嘉實滬深 300ETF、華泰柏瑞滬深 300ETF 市值均逾 20 億人民幣。

整體來看，中央匯金投資和中央匯金資產今年上半持有股票 ETF 市值合計達 5838.66 億人民幣，較去年底 1176.95 億大增 4661.70 億。

數據還顯示，截至 6 月底中央匯金持有的 ETF 數量從去年底的 9 檔增至 21 檔，新買入的 12 檔 ETF 中，中央匯金投資加碼南方中證 500ETF 逾 400 億人民幣，加碼易方達創業板 ETF、南方中證 1000ETF 也都超過百億人民幣。

中央匯金資產持有的 ETF 也從去年底的 5 檔增至 9 檔，新買入的 4 檔股票 ETF 分別為華泰柏瑞滬深 300ETF、易方達滬深 300ETF、華夏滬深 300ETF、南方中證 500ETF。