〈熱門股〉富爸爸加持 泰福-KY周漲逾2成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-31 10:10
泰福 - KY(6541-TW) 周二 (27 日) 與保瑞 (6472-TW) 共同宣布雙方董事會通過進行雙向策略聯盟，由保瑞子公司保瑞生技以 1 股換 1 股泰福，交易完成後，保瑞將取得泰福 30.5% 的股權，成為單一最大法人股東，激勵泰福本周漲幅超過 2 成。
泰福本周漲幅達 24.21%，且在周三 (28 日)、周四 (29 日) 連兩日跳空漲停，周五 (30 日) 更一度漲至 80 元，站穩所有均線。不過觀察三大法人本周籌碼動向，三大法人本周僅合計買超 54 張。
雙方於周二重訊記者會說明，將由泰福發行普通股新股，取得保瑞旗下負責大分子 CDMO 業務的保瑞生技，以每 1 股保瑞生技普通股，換發 1 股泰福普通股做為對價。泰福將增資發行 7000 萬股新股，股本也將增加至 23.8 億元。
雙方提到，此次展開策略聯盟的主要目的，是為了攜手打造國際 CDMO 艦隊，搶攻 CDMO 商機。未來保瑞將持續專攻小分子 CDMO 業務，大分子 CDMO 業務則交由泰福負責，保瑞董事長盛保熙指出，希望藉由此次整併，成為可以提供一條龍服務的大分子 CDMO 公司。
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