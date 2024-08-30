盤中速報 - Aptos大跌9.5%，報6.57美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 22:50
Aptos(APT)在過去 24 小時內跌幅超過9.5%，最新價格6.57美元，總成交量達0.33億美元，總市值31.16億美元，目前市值排名第 22 名。
近 1 日最高價：7.26美元，近 1 日最低價：6.53美元，流通供給量：469,326,150。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.37%
- 近 1 月：+2.73%
- 近 3 月：-26.22%
- 近 6 月：-42.11%
- 今年以來：-31.77%
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