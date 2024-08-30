盤中速報 - SuperRare大跌10.67%，報0.168美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 22:50
SuperRare(RARE)在過去 24 小時內跌幅超過10.67%，最新價格0.168美元，總成交量達0.30億美元，總市值1.19億美元，目前市值排名第 138 名。
近 1 日最高價：0.193美元，近 1 日最低價：0.163美元，流通供給量：701,564,974。
RARE幣英文全稱是SuperRare，發行日期2021-08-18，它可以輕鬆創建、銷售、收集稀有數位藝術品。 SuperRare由Pixura開發，位於紐約布魯克林的熱愛藝術的乙太坊工作室。 他們的智慧合約平臺允許藝術家發佈區塊鏈上追蹤的限量版數位藝術藏品，具備稀有特性、可被驗證和值得收藏。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-34.07%
- 近 1 月：+105.92%
- 近 3 月：+43.64%
- 近 6 月：+23.10%
- 今年以來：+42.92%
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