安勤高效生產力解決方案 將於日本 IT Week亮相

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-29 11:08

工業電腦廠安勤 (3479-TW) 宣布，準備在 4 月 24 日至 26 日於日本東京 Big Sight 國際展示中心舉行的 IT Week 上，展示最新的嵌入式技術和物聯網解決方案，以提升產業的生產力。

安勤表示，隨著勞動力減少和生成式 AI 的快速發展，日本工業發展日益重視高效運算和智能設備升級，針對各行業提出一系列解決方案，透過智能應用提升生產力和效率，滿足日本迫切的需求。

安勤表示，在 IT Week 將重點介紹解決方案包括高性能運算 (HPC)、即時定位系統 (RTLS)－RENITY ARTEMIS、AIR 辨識系統、HMI 控制器等。

其中，HPC 解決方案專為滿足嚴苛的工業工作負載而設計，可使企業能夠利用人工智能進行數據分析，機器學習和流程優化；AIR 辨識系統採用最新的 AI 物體辨識技術，可提高作業效率、降低人為錯誤並提供卓越的準確性。