盤後速報 - 乙盛-KY(5243)次交易(2)日除息1.6元，參考價59.1元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 17:05
乙盛-KY(5243-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。
首日參考價為59.1元，相較今日收盤價60.70元，息值合計為1.6元，股息殖利率2.64%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/02
|60.70
|1.6
|2.64%
|0.0
|2023/08/29
|64.8
|1.6
|2.47%
|0.0
|2022/08/26
|69.0
|1.4
|2.03%
|0.0
|2021/08/25
|58.6
|1.7
|2.9%
|0.0
|2020/07/31
|36.0
|1.8
|5.0%
|0.0
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