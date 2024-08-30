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鉅亨速報

盤後速報 - 乙盛-KY(5243)次交易(2)日除息1.6元，參考價59.1元

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 17:05


乙盛-KY(5243-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。

首日參考價為59.1元，相較今日收盤價60.70元，息值合計為1.6元，股息殖利率2.64%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/02 60.70 1.6 2.64% 0.0
2023/08/29 64.8 1.6 2.47% 0.0
2022/08/26 69.0 1.4 2.03% 0.0
2021/08/25 58.6 1.7 2.9% 0.0
2020/07/31 36.0 1.8 5.0% 0.0

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乙盛-KY60.70.50%

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