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鉅亨速報

盤後速報 - 乙盛-KY(5243)下週(9月2日)除息1.6元，預估參考價58.4元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05


乙盛-KY(5243-TW)下週(9月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。

以今日(8月26日)收盤價60.00元計算，預估參考價為58.4元，息值合計為1.6元，股息殖利率2.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

乙盛-KY(5243-TW)所屬產業為光電業，主要業務為模具、塑膠及五金製品之設計、研發、生產及銷售。近5日股價上漲4.93%，集中市場加權指數下跌0.86%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/02 60.00 1.6 2.67% 0.0
2023/08/29 64.8 1.6 2.47% 0.0
2022/08/26 69.0 1.4 2.03% 0.0
2021/08/25 58.6 1.7 2.9% 0.0
2020/07/31 36.0 1.8 5.0% 0.0

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