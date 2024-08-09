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鉅亨速報

營收速報 - 乙盛-KY(5243)7月營收11.42億元年增率高達34.6％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 15:16


乙盛-KY(5243-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣11.42億元，年增率34.6%，月增率4.82%。

今年1-7月累計營收為71.88億元，累計年增率2.56%。

最新價為53.5元，近5日股價下跌-16.04%，相關光 電 業下跌-8.32%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-591 張
  • 外資買賣超：+252 張
  • 投信買賣超：-608 張
  • 自營商買賣超：-235 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 11.42億 35% 5%
24/6 10.90億 15% 16%
24/5 9.40億 -14% -17%
24/4 11.39億 1% 5%
24/3 10.90億 -5% 18%
24/2 9.21億 -8% 6%

乙盛-KY(5243-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為模具、塑膠及五金製品之設計、研發、生產及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收乙盛-KY

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