營收速報 - 乙盛-KY(5243)7月營收11.42億元年增率高達34.6％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 15:16
今年1-7月累計營收為71.88億元，累計年增率2.56%。
最新價為53.5元，近5日股價下跌-16.04%，相關光 電 業下跌-8.32%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-591 張
- 外資買賣超：+252 張
- 投信買賣超：-608 張
- 自營商買賣超：-235 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|11.42億
|35%
|5%
|24/6
|10.90億
|15%
|16%
|24/5
|9.40億
|-14%
|-17%
|24/4
|11.39億
|1%
|5%
|24/3
|10.90億
|-5%
|18%
|24/2
|9.21億
|-8%
|6%
乙盛-KY(5243-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為模具、塑膠及五金製品之設計、研發、生產及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 國光生(4142)7月營收3.61億元年增率高達224.98％
- 營收速報 - 十銓(4967)7月營收29.00億元年增率高達225.11％
- 營收速報 - 智冠(5478)7月營收6.54億元年增率高達36.31％
- 台股強彈外資回補254億 三大法人買超189.15億
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇