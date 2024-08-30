盤後速報 - 新美齊(2442)次交易(2)日除權息0.33元，參考價33.64元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 17:05
新美齊(2442-TW)次交易(2)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.11元，股票股利0.22元，合計股利0.33元。
首日參考價為33.64元，相較今日收盤價34.50元，權息值合計為0.86元，股息殖利率0.32%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/02
|34.50
|0.11009
|0.32%
|0.22418400000000002
|2023/08/28
|18.85
|0.0502
|0.27%
|0.120471
|2022/08/29
|13.1
|0.2044
|1.56%
|0.5109
|2021/11/08
|11.8
|0.1012
|0.86%
|0.2024
|2019/07/22
|15.4
|0.5018
|3.26%
|1.0037
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