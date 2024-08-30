盤後速報 - 新美齊(2442)次交易(2)日除權息0.33元，參考價33.64元

鉅亨速報 - Factset 最新調查：輝達NVDA-US的目標價調升至150元，幅度約3.45%

美國第二季GDP、PCE超預期上修 鞏固Fed九月小幅降息

〈富邦金法說〉總座：拿500億現金併日盛是靠實力 新光金案越來越複雜