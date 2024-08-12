營收速報 - 鼎固-KY(2923)7月營收17.26億元年增率高達860.46％
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:15
鼎固-KY(2923-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣17.26億元，年增率860.46%，月增率667.6%。
今年1-7月累計營收為66.52億元，累計年增率49.73%。
最新價為29.6元，近5日股價下跌-8.63%，相關建材營造下跌-7.86%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+116 張
- 外資買賣超：+190 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-74 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|17.26億
|860%
|668%
|24/6
|2.25億
|14%
|-8%
|24/5
|2.45億
|17%
|-4%
|24/4
|2.56億
|-5%
|12%
|24/3
|2.28億
|12%
|-0%
|24/2
|2.28億
|13%
|-94%
鼎固-KY(2923-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產開發。不動產租售。不動產管理及其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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