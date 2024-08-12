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鉅亨速報

營收速報 - 鼎固-KY(2923)7月營收17.26億元年增率高達860.46％

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:15


鼎固-KY(2923-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣17.26億元，年增率860.46%，月增率667.6%。

今年1-7月累計營收為66.52億元，累計年增率49.73%。

最新價為29.6元，近5日股價下跌-8.63%，相關建材營造下跌-7.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+116 張
  • 外資買賣超：+190 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-74 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 17.26億 860% 668%
24/6 2.25億 14% -8%
24/5 2.45億 17% -4%
24/4 2.56億 -5% 12%
24/3 2.28億 12% -0%
24/2 2.28億 13% -94%

鼎固-KY(2923-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產開發。不動產租售。不動產管理及其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收鼎固-KY

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