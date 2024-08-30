價格戰傷敵一千自損八百 比亞迪要靠2招殺出血路
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 16:20
受自身發起的價格戰影響，比亞迪 (002594-CN) 今年上半年淨利成長 24%，與去年的年增 200% 相去甚遠，對此比亞迪正積極尋求新出路。
比亞迪的淨利大幅放緩，很大的原因是曠日持久的價格戰打擊了利潤，這場在中國殺到見骨的價格大戰，主導者就是比亞迪。比亞迪正積極擴大高階車型的銷售，並加快建置在市場放緩的情況下也能維持獲利成長的體制。
此外，以營收計算占整體八成汽車業務，成長放緩的形勢更加明顯，比亞迪 2024 年上半年汽車業務營收僅成長 9%，以與 2023 年的 91%、2022 年的 230% 差距甚大。
隨著汽車銷售的成長，比亞迪一直透過量產化來降低電池的生產成本，從而上確保了整體的利潤。
但以低價為銷售優勢的策略，在海外有時也會碰壁。例如在泰國，比亞迪針對主力車款實施多次降價，卻引發「早買早享受」的比亞迪車主強烈不滿，對此，比亞迪從 8 月開始在當地提供 EV 免費充電一年，作為補償回饋。
而比亞迪主要出口國歐洲，對低價的中國新能源車也開始提高警戒心，歐盟主管機關主張，中國新能源車因受當地政府補貼，以以不正當的低價出口，所以 7 月開始對中國製造的新能源車徵收關稅。
為了避免關稅，比亞迪正迅速在全球布建生產線，包括泰國、匈牙利、土耳其及巴基斯坦都將看見比亞迪的工廠。
另一方面，比亞迪也針對旗下中高價位的車款提升性能。包括 Denza 騰勢、方程豹和仰望等車型，導入華為先進自動技術，透過創新技術提高高階品牌的競爭力與產品吸引力，逐步成為比亞迪集團提升獲利能力的關鍵。
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