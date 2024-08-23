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鉅亨速報

盤後速報 - 康和證(6016)下週(8月30日)除權息1.15元，預估參考價14.19元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05


康和證(6016-TW)下週(8月30日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.65元，股票股利0.5元，合計股利1.15元。

以今日(8月23日)收盤價15.55元計算，預估參考價為14.19元，權息值合計為1.36元，股息殖利率4.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

康和證(6016-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為證券經紀承銷自營股務代理。期貨交易輔助人。近5日股價上漲4.73%，櫃買市場加權指數上漲2.34%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/30 15.55 0.65 4.18% 0.5
2022/07/12 11.25 1.55 13.78% 0.0
2021/08/16 15.15 1.22 8.05% 0.0
2020/08/11 10.5 0.33 3.14% 0.07
2019/07/18 7.56 0.0 0.0% 0.3

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