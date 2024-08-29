黑神話悟空掀電玩熱 周邊產品攻佔PChome 24h購物熱搜排行榜

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-29 15:40

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中國首款 3A 遊戲大作《黑神話：悟空》掀起全球電玩界狂熱，自 8 月 20 日上市以來，全球已熱銷突破千萬套，網家 (8044-TW) 旗下 PChome 24h 購物表示，相關周邊產品持續一周攻佔 PChome 24h 購物熱搜關鍵字排行榜冠軍。

PChome 24h 購物指出，該款遊戲採用 3D 環景操作模式及先進光追技術，對電腦硬體規格的門檻需求高，進而帶動不少玩家近期紛紛升級記憶體和顯示卡，以確保最流暢的遊戲體驗。

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因此，PChome 24h 購物站上整體顯示卡的買氣明顯升溫，8/1-8/25 期間對比上月同期，銷量月增超過 40%，尤其以「RTX 40 系列高階顯示卡」銷量月增 60% 最為亮眼。不僅顯示卡升級需求大增，站上整體記憶體銷量在 8/1-8/25 期間，月增達 7%，其中，以「PNY 必恩威 MAKO RGB DDR5 6000 32GB 桌上型電競記憶體」、「Kingston 金士頓 FURY Beast DDR4 3200 32GB 桌上型超頻記憶體」最熱賣。

眾多玩家期盼已久的《黑神話：悟空》PS5 實體光碟版，即日起也在 PChome 24h 購物開放預購。繼日本索尼娛樂官方於 8/27 宣布，調漲日本當地的 PS5 主機售價近 2 成，當天隨即帶動 PChome 24h 購物站上的 PS5 主機單日業績彈跳近 2 成。