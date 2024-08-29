鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠普(HPQ-US)EPS預估下修至3.39元，預估目標價為37.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 16:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對惠普(HPQ-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.45元下修至3.39元，其中最高估值3.5元，最低估值3.34元，預估目標價為37.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.5(3.5)
|3.88
|4.12
|最低值
|3.34(3.38)
|3.48
|3.68
|平均值
|3.4(3.44)
|3.64
|3.89
|中位數
|3.39(3.45)
|3.64
|3.91
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|537.64億
|561.12億
|578.35億
|最低值
|533.64億
|538.68億
|561.62億
|平均值
|535.10億
|553.97億
|570.63億
|中位數
|535.11億
|556.58億
|570.40億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.07
|2.00
|5.33
|2.98
|3.26
|營業收入
|583.31億
|565.31億
|637.01億
|620.33億
|534.75億
詳細資訊請看美股內頁：
惠普(HPQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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