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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠普(HPQ-US)EPS預估下修至3.39元，預估目標價為37.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 16:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對惠普(HPQ-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.45元下修至3.39元，其中最高估值3.5元，最低估值3.34元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.5(3.5)3.884.12
最低值3.34(3.38)3.483.68
平均值3.4(3.44)3.643.89
中位數3.39(3.45)3.643.91

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值537.64億561.12億578.35億
最低值533.64億538.68億561.62億
平均值535.10億553.97億570.63億
中位數535.11億556.58億570.40億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.072.005.332.983.26
營業收入583.31億565.31億637.01億620.33億534.75億

詳細資訊請看美股內頁：
惠普(HPQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHPQ

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