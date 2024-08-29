search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-2.22元，預估目標價為91.44元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 12:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.02元下修至-2.22元，其中最高估值-0.38元，最低估值-5.77元，預估目標價為91.44元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.38(-0.38)0.290.21-0.21
最低值-5.77(-5.77)-7.26-7.62-3.08
平均值-2.32(-2.28)-2.74-2.66-1.65
中位數-2.22(-2.02)-2.4-2.26-1.66

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值31.45億37.69億43.29億50.48億
最低值24.71億19.13億16.77億28.13億
平均值27.88億27.42億27.93億36.64億
中位數28.22億27.09億27.99億36.07億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.950.0749.8640.764.18
營業收入1.22億5.50億224.30億181.93億41.29億

詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBNTX

相關行情

台股首頁我要存股
BioNTech SE - ADR88.21.25%

延伸閱讀


Empty