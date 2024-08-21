擺脫13年官司才兩個多月！義西西里遊艇沉沒1死6失蹤 英版比爾蓋茲生死未卜

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-21 09:56

‌



義大利西西里島外海周一 (19 日) 驚傳沈船事件，造成 1 人死亡，還有 6 人失蹤，其中包括有「英國版比爾蓋茲」之稱的知名軟體技術企業家 Michael Lynch，西西里島民防局局長 Salvatore Cocina 還指出，摩根士丹利國際董事長 Jonathan Bloomer 和 Clifford Chance 律師 Chris Morvillo 也在失蹤名單上。

這艘懸掛英國國旗、長約 56 公尺的遊艇周一淩晨 5 時左右在義大利西西里島巴勒莫省附近海域沉沒，事發時船上載有 22 人。義大利海岸警衛隊表示，當天日出前不久，出事遊艇突遇風暴，當時風力很猛，「氣象預報有惡劣天氣，但沒有料到那麼嚴重」。

‌



經救援後，該艘遊艇包括一名 1 歲嬰兒在內的 15 人獲救，有 8 名獲救者轉入當地醫院，這些人情況穩定，6 名失蹤者分別為英國、美國和加拿大籍。

事發時，遊艇附近還有一艘船航行，該船人員目睹一切並參與救援。該船船長表示，當時他設法穩住自己的船隻，避免與遊艇相撞，但在風暴過去後發現遊艇不見了。「遊艇在幾分鐘內就側翻並沉沒。 一切都發生得太快了。」他的船員們則在一條救生筏上找到數名倖存者，將他們帶上岸，由海岸警衛隊接走。

遊艇管理公司 Camper & Nicholsons 說：「據我們所知，這艘遊艇當時處於拋錨狀態，沒有航行。」

當地檢察機關已對這起海難啟動調查，英國海事事故調查處 (MAIB) 也已派出調查員前往義大利巴勒莫，對遊艇沉沒事件進行初步評估。

這場最新發生的變故，也給 Lynch 充滿戲劇性一生增加了沉重的一筆。事實上，Lynch 兩個月前才獲判無罪，因他曾於 2011 年捲入一場詐欺官司，當時以 110 億美元高價將旗的軟體公司 Autonomy 賣給惠普 (HPQ-US) ，但卻遭指控「哄抬公司估值」，涉犯電匯詐欺、證券詐欺及共謀等數十項罪名。若罪名成立，恐面臨最高 25 年有期徒刑。

Lynch 隨後否認惠普指控，稱該指控是「徹頭徹尾的錯誤」，並指惠普在收購 Autonomy 後管理不善，「惠普在收購前的盡職調查已經很細緻，並由畢馬威和巴克萊等機構代表惠普，惠普的高管在過去一年裡也參與 Autonomy 的營運管理」。

2018 年，美國政府指控 Lynch 涉嫌欺詐，並在 2022 年於倫敦進行的民事訴訟中敗訴，之後被引渡到美國受審，當時美國檢察官對其提出 15 項欺詐和陰謀罪名。