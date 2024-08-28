《黑悟空》遊戲周邊賣爆！周大福現2公尺「金箍棒」要價806萬

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-28 14:50

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香港珠寶巨頭周大福 (01929-HK) 也「蹭」中國國產 3A 大作《黑神話：悟空》的熱度？「周大福 2 公尺足金金箍棒一口價 179.98 萬元」的詞條，周二（27 日）登上微博熱搜。

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近日《黑神話：悟空》爆火，引發一股「金箍棒」熱潮，這也給業績下滑的周大福帶來關注。

對於以上猜測，周大福門市工作人員說，這跟《黑神話：悟空》沒關係，「這是在遊戲出來之前很早就有，可能現在因為這個遊戲，它的曝光量會高一些」。

是否有人有意願購買？對方表示肯定，「只不過問的人比較少，價位比較高，如果說你要的話，我們是可以和總部申請的，它應該是有一個流程」。

2024 年第二季，周大福零售值（按向顧客銷售產品最終零售價計算）較去年同期下滑 20%，其中中國銳減 18.6%，香港、澳門及其他市場的降幅超過 20%。