〈台幣〉外資+投信聯手匯出 連2貶面臨32元保衛戰
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-28 18:57
亞幣這波升值攻勢暫歇，台北股匯今 (28) 日走勢不同調，熱錢轉向流出，加上投信擴大匯出，新台幣兌美元匯率連二日走貶，終場收在 31.95 元、貶值 2 分，面臨 32 元關卡保衛戰，台北及元太外匯總成交值 18.54 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 31.9 元，盤中最低貶至 31.995 元，匯銀人士分析，由於市場反映美國降息預期已告一段落，外資偏向匯出，加上降息前債券商品極具吸引力，投信擴大匯出，使得新台幣匯率承壓。
匯銀人士進一步指出，雖然出口商月底有實質拋匯需求，但亞幣走勢轉向，預期新台幣仍會進一步貶破 32 元關卡，因此，今天進場意願不高。新台幣兌美元終場小貶 2 分，收在 31.95 元。
觀察今天主要亞幣對美元表現，根據央行統計，日元升值 0.3%、新加坡幣升值 0.12%、人民幣小升 0.02%，韓元貶值 0.14%、新台幣貶值 0.06%，亞幣呈現互有升貶。
整體外資今天偏向觀望，投資人正在等待本周和下周的重要經濟數據，包括美國第二季國內生產毛額 (GDP) 初步估值及聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標個人消費支出 (PCE) 指數。追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 28 日微幅下跌，約落在 100.58 - 100.99 之間。
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