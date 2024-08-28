〈台幣〉外資+投信聯手匯出 連2貶面臨32元保衛戰

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-28 18:57

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亞幣這波升值攻勢暫歇，台北股匯今 (28) 日走勢不同調，熱錢轉向流出，加上投信擴大匯出，新台幣兌美元匯率連二日走貶，終場收在 31.95 元、貶值 2 分，面臨 32 元關卡保衛戰，台北及元太外匯總成交值 18.54 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 31.9 元，盤中最低貶至 31.995 元，匯銀人士分析，由於市場反映美國降息預期已告一段落，外資偏向匯出，加上降息前債券商品極具吸引力，投信擴大匯出，使得新台幣匯率承壓。

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匯銀人士進一步指出，雖然出口商月底有實質拋匯需求，但亞幣走勢轉向，預期新台幣仍會進一步貶破 32 元關卡，因此，今天進場意願不高。新台幣兌美元終場小貶 2 分，收在 31.95 元。

觀察今天主要亞幣對美元表現，根據央行統計，日元升值 0.3%、新加坡幣升值 0.12%、人民幣小升 0.02%，韓元貶值 0.14%、新台幣貶值 0.06%，亞幣呈現互有升貶。