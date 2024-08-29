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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估上修至36.7元，預估目標價為907元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 12:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2024年EPS預估：中位數由36.39元上修至36.7元，其中最高估值39.84元，最低估值33.57元，預估目標價為907元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值39.84(39.84)45.5151.91
最低值33.57(32.05)4051.91
平均值36.62(36.16)43.9751.91
中位數36.7(36.39)44.5251.91

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值20,000,00023,450,36029,122,920
最低值18,028,00021,908,00029,122,920
平均值18,460,88022,592,59029,122,920
中位數18,144,00022,506,00029,122,920

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS30.218.5211.0410.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		14,200,06810,494,4704,899,8851,799,570

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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