鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估下修至36.29元，預估目標價為931元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 18:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2024年EPS預估：中位數由36.73元下修至36.29元，其中最高估值39.84元，最低估值33.57元，預估目標價為931元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|39.84(39.86)
|50.36
|51.91
|最低值
|33.57(32.05)
|38.65
|51.91
|平均值
|36.23(36.54)
|44.69
|51.91
|中位數
|36.29(36.73)
|45.07
|51.91
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|20,000,000
|24,130,000
|29,122,920
|最低值
|18,028,000
|21,850,000
|29,122,920
|平均值
|18,659,540
|22,907,060
|29,122,920
|中位數
|18,557,150
|22,905,000
|29,122,920
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|30.2
|18.52
|11.04
|10.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,200,068
|10,494,470
|4,899,885
|1,799,570
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 保瑞以保瑞生技1股換1股取得泰福30.5%股權 成單一最大股東
- 【鑫攻略早報】9月軋空秀!青雲連3漲停!!市場唯一提前預告!!
- 〈焦點股〉生技股王入股打造 CDMO 艦隊 泰福跳空漲停
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估上修至36.7元，預估目標價為907元
下一篇