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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至4.52元，預估目標價為184元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對全新(2455-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.55元下修至4.52元，其中最高估值4.59元，最低估值3.86元，預估目標價為184元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.59(4.59)6.358.3
最低值3.86(4.01)4.835.74
平均值4.35(4.4)5.727.08
中位數4.52(4.55)5.87.13

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值3,826,0004,760,0005,520,000
最低值3,400,0003,950,0004,469,370
平均值3,640,4804,382,6405,139,340
中位數3,696,3104,367,0005,284,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.432.954.622.88
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,694,1042,603,6293,608,5212,645,003

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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