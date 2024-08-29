鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至4.52元，預估目標價為184元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對全新(2455-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.55元下修至4.52元，其中最高估值4.59元，最低估值3.86元，預估目標價為184元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.59(4.59)
|6.35
|8.3
|最低值
|3.86(4.01)
|4.83
|5.74
|平均值
|4.35(4.4)
|5.72
|7.08
|中位數
|4.52(4.55)
|5.8
|7.13
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3,826,000
|4,760,000
|5,520,000
|最低值
|3,400,000
|3,950,000
|4,469,370
|平均值
|3,640,480
|4,382,640
|5,139,340
|中位數
|3,696,310
|4,367,000
|5,284,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.43
|2.95
|4.62
|2.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,694,104
|2,603,629
|3,608,521
|2,645,003
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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