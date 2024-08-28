〈焦點股〉生技股王入股打造 CDMO 艦隊 泰福跳空漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-28 10:34

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生技股王保瑞藥業 (6472-TW) 與泰福 - KY(6541-TW) 昨 (27) 日共同宣布啟動換股策略聯盟，由保瑞子公司保瑞生技以 1 股換 1 股泰福，交易完成後，保瑞將取得泰福 30.5% 的股權，成為單一最大法人股東，激勵泰福今 (28) 日跳空漲停。

泰福今天早盤即跳空漲停，鎖住 67.1 元；不過保瑞今天則開高走低，最高漲至 794 元，一度翻黑跌至 767 元，截至上午 10 點 10 分，股價 775 元，小漲 0.65%。

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昨天雙方共同宣布，由泰福發行普通股新股，取得保瑞旗下負責大分子 CDMO 業務的保瑞生技，以每 1 股保瑞生技普通股，換發 1 股泰福普通股做為對價。交易完成後，保瑞將取得泰福 30.5% 的股權，成為泰福單一最大的法人股東，一同打造國際 CDMO 艦隊。

保瑞取得泰福股權後，將成為最大股東，約持股 30.5%，泛潤泰集團則成為第二大股東，約持股 25%。

泰福提到，此交易將增資發行 7000 萬新股，發行新股後，股本也將由原先 16 億元增加至 23.8 億元。

泰福董事長陳林正指出，近年泰福延伸至大分子 CDMO 業務，以聖地牙哥為基礎，從前段 Non-GMP 前臨床試量產服務，到 FDA 查廠通過的商業化 GMP 代工生產，雙方攜手搶攻大分子 CDMO 商機。