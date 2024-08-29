輝達財報電話會議結束前 黃仁勳總結了五個要點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-29 08:14

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輝達周三表示，第 3 季營收入將達約 325 億美元，上下浮動 2%。雖然分析師的平均預估是 319 億美元，但預測區間的高標達到 379 億美元。

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輝達預估，第 3 季調整後毛利率為 75%，加減 50 個基點，而分析師的平均預測毛利率是 75.5%。

在輝達財報電話會議結束前，執行長黃仁勳總結以下五個要點：



1、他強調了 Hopper 有持續性的市場需求。

2、輝達正在實現價值 1 兆美元的資料中心現代化，從通用到加速運算。

3、黃仁勳提醒分析師，Blackwell 是一個 AI 基礎設施平台，不僅僅是一個 GPU，他還強調了它相對於 Hopper 性能有所提升。

4、黃仁勳提到了 NVLink 的重要性，它對於低延遲、高輸出及大型語言模型至關重要。