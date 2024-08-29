輝達財報電話會議結束前 黃仁勳總結了五個要點
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-29 08:14
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 周三（28 日）給出的年度第 3 季營收預測不如一些最樂觀預期，引發投資人對其爆炸性漲勢正在衰退的擔憂，輝達盤後股價應聲驟跌逾 8%。
輝達周三表示，第 3 季營收入將達約 325 億美元，上下浮動 2%。雖然分析師的平均預估是 319 億美元，但預測區間的高標達到 379 億美元。
輝達預估，第 3 季調整後毛利率為 75%，加減 50 個基點，而分析師的平均預測毛利率是 75.5%。
在輝達財報電話會議結束前，執行長黃仁勳總結以下五個要點：
1、他強調了 Hopper 有持續性的市場需求。
2、輝達正在實現價值 1 兆美元的資料中心現代化，從通用到加速運算。
3、黃仁勳提醒分析師，Blackwell 是一個 AI 基礎設施平台，不僅僅是一個 GPU，他還強調了它相對於 Hopper 性能有所提升。
4、黃仁勳提到了 NVLink 的重要性，它對於低延遲、高輸出及大型語言模型至關重要。
5、黃仁勳還簡要討論了生成式 AI 的快速加速以及它如何演變成不同的模式。他提到了輝達如何協助企業展開 AI 開發。
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