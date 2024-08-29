蘋果罕見動刀服務部門 Books、Bookstore、News團隊遭裁

鉅亨網編譯許家華 2024-08-29 08:45

‌



知情人士透露，蘋果 (AAPL-US) 周二(27 日) 數位服務部門裁員約 100 人，顯示蘋果正在進行業務重心的策略調整。

蘋果罕見削減服務部門崗位

‌



知情人士稱，蘋果周二通知受影響的員工，他們隸屬於蘋果網路軟體與服務高級副總裁 Eddy Cue 旗下服務部門的幾個不同團隊。

據悉，在被解僱之前，這些員工有 60 天的時間在蘋果內部找到另一份工作。由於一些員工同時在多個團隊工作，因此蘋果其他業務部門也受到間接影響。

此次裁員包括一些工程師職位，其中最大的裁員對像是負責 Apple Books 應用程式和 Apple Bookstore 的團隊。其他服務團隊也在裁員，包括經營 Apple News 的團隊。

這可能表明，Apple Books 等業務已不再是蘋果公司的業務重點，也被排除出其服務陣容的重點行列。

當然，這不意味著蘋果完全放棄了 Apple Books 應用程序，據知情人士透露，隨著時間的推移，Apple 應用程式仍有望獲得新功能。至於 Apple News，消息人士透露，裁員也不代表它的受關注度會降低。

近年來，服務業務一直是蘋果的成長引擎。在最近一個財年，服務業務在蘋果總銷售額的佔比超過 22%，較 10 年前不到 10% 的占比已經大有展進。隨著蘋果服務部門的成長，蘋果在智慧型手機需求低迷時期，也能獲得業績成長動力。

蘋果年內已至少 4 輪裁員

回顧往年，裁員在蘋果公司是相對罕見的情況。不過，今年情況似乎有所不同。

2024 年初至今，蘋果已經進行至少四輪裁員：今年初蘋果關閉其自動駕駛汽車專案以及 microLED 顯示器的生產部門，解雇了數百名員工。它也裁撤了在聖地牙哥的一個 AI 研發團隊，裁員人數達 121 人。