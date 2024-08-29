鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估上修至9.01元，預估目標價為117.81元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 02:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.86元上修至9.01元，其中最高估值9.99元，最低估值6.57元，預估目標價為117.81元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.99(9.99)
|13.24
|15.8
|18.39
|最低值
|6.57(6.57)
|7.3
|9.66
|16.94
|平均值
|8.62(8.57)
|10.7
|12.12
|17.66
|中位數
|9.01(8.86)
|10.7
|11.89
|17.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|155.27億
|172.81億
|185.40億
|184.07億
|最低值
|147.81億
|159.63億
|168.78億
|178.45億
|平均值
|151.09億
|166.56億
|176.09億
|181.26億
|中位數
|150.74億
|167.47億
|175.87億
|181.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.24
|-5.33
|-1.24
|6.01
|9.12
|營業收入
|94.38億
|19.06億
|55.76億
|112.06億
|145.76億
詳細資訊請看美股內頁：
瑞安航空(RYAAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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