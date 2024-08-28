救了300萬棵樹！去年187機關企業綠色採購金額657億元創新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-28 19:01

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為表彰機關及民間單位在綠色採購的支持和努力，環境部於今 (28) 日辦理「112 年綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮」，由次長施文真親自頒獎表揚綠色採購評核特優的機關及企業，共計 187 家機關或企業團體接受表彰，去年以機關採購綠色產品換算，約減少 300 萬棵樹木砍伐、節省近 3 萬噸水資源與減少 7,600 噸碳排。

環境部統計，112 年機關綠色採購總金額達新臺幣 126 億元，民間企業及團體綠色採購達 657 億元，整體金額較 111 年再提升近 80 億。

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機關採購以環保標章之資訊產品、冷氣機、原生碳粉匣為最多，金額占比達 60%；民間採購則以森林管理委員會認證（FSC）、環保標章、能源之星標章產品為最多，金額占比約達 75%。以機關採購環保標章產品換算為環境效益，約可減少 300 萬棵樹木砍伐、節省近 3 萬噸水資源與減少 7,600 噸二氧化碳之排放。

本次獲獎綠色採購評核優等且滿分之機關共 33 處，數量較去年提升 3 倍；於民間綠色採購推動上，112 年民間企業及團體綠色採購申報金額達 5 千萬元以上，則計有 154 家單位，亦較去年 143 家成長，機關與民間均創下佳績。112 年綠色採購成果顯示，無論機關或民間企業、團體對環境保護之用心，對綠色採購、綠色消費積極投入配合，值得嘉許。