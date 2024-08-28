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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：康泰倫特(CTLT-US)EPS預估上修至0.07元，預估目標價為63.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 12:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對康泰倫特(CTLT-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.06元上修至0.07元，其中最高估值0.24元，最低估值-0.19元，預估目標價為63.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.24(0.25)1.492.06
最低值-0.19(-0.19)0.881.31
平均值0.05(0.05)1.141.65
中位數0.07(0.06)1.061.73

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值43.56億46.04億49.57億
最低值42.75億44.52億47.68億
平均值43.18億45.34億48.44億
中位數43.15億45.54億48.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.143.112.84-1.42
營業收入30.94億39.98億48.28億42.63億

詳細資訊請看美股內頁：
康泰倫特(CTLT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCTLT

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