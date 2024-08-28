半導體Q2每月徵才2.6萬人 104調查：中南部占3成 最缺作業員

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-28 11:33

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SEMICON TAIWAN 國際半導體展即將在 9 月 3 日登場！104 人力銀行統計，2024 年第二季平均每月徵才 2.6 萬人，比去年同期增加 8%，已走出 2023 年第四季因晶片過剩陰霾的相對低點；隨晶片需求增加，大廠往中南部設廠，中南部工作機會占比已突破 3 成，最缺職務從去年同期的數位 IC 設計工程師，轉為第一線的作業員 / 包裝員，反映企業擴廠的人力需求。

104 人力銀行回溯過去 9 年半共計 2,279 家半導體廠商、刊登 123.4 萬筆職缺發現，最缺工發生在 2022 年第二季，平均每月徵才 3.8 萬人；2023 年第四季開始，因晶片庫存去化壓力減輕，AI 熱潮帶動半導體業活絡，企業徵才力道回升，截至 2024 年 8 月缺才 2.7 萬人。

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AI 加持，吸引求職者投入半導體！2024 年第二季，平均每月想投入半導體求職者人數比去年同期成長 18%，平均每位求職者可獲得 2.1 個工作，高於整體求職市場的 1.8，半導體產業缺工壓力高於整體求職市場。

包括台積電在內，近年科技大廠陸續往中南部設廠，帶動半導體產業在中南部的徵才需求。104 人力銀行大數據顯示，半導體產業在 2024 年第二季平均每月徵才 2.6 萬人當中，依地區，北部有 1.8 萬個、占 67.8%，中部有 3,600 個、占 13.9%、南部有 4,200 個、占 16.3%，合計中南部占比已升至 30%。依產業鏈，中游人才缺口 1.1 萬人最多、占 38%，下游 1 萬人、占 34%，上游 8,000 人、占 26%。

104 人力銀行大數據顯示，半導體產業在 2024 年第二季平均每月徵才 2.6 萬人當中，56.5% 工程職、43.5% 非工程職，相比去年同期，工程職降、非工程職增。五大徵才職務中，非工程職的作業員 / 包裝員平均每月人才缺口 1,705 人最多，去年同期人才缺口最大的數位 IC 設計工程師 1,623 人排行第二、半導體工程師 1,322 人居第三。