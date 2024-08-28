拚觀光遇礙！機師嚴重短缺 威脅日本6000萬旅客目標

鉅亨網編輯林羿君 2024-08-28 16:00

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日本政府目標在 2030 年前攬來 6000 萬人次旅客，但現在面臨航空公司人力嚴重短缺的問題，預計到 2030 年前還需要 1,000 名機師，才能得以實現目標，當局正成立小組尋找解決方案。

日本目前擁有約 7100 名民航機飛行員，如果找不到足夠的機師來駕駛必要數量的飛機，意味著將錯失豐厚的旅遊收入。交通省表示，許多目前年齡在 50 多歲的航空公司機長預計將在 2030 年左右退休，這使得短缺問題更加嚴重。

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因此，交通省稍早成立的小組正在考慮採取措施，包括以更快、更便宜的速度，把外國飛行員執照轉換為日本飛行員執照，這可能意味著要向外尋找人才。

但事實證明，從海外聘用飛行員並不容易，原因有幾個。包括當地工會反對，以及日本的航空公司薪水通常低於其他航空公司，吸引力不足。

一位業內消息人士稱，日本航空公司和全日空航空公司的機長平均年薪約為 2,500 萬日元 (172,900 美元)。而在達美航空擁有 12 年飛行經驗的飛行員預計，就能獲得約 453,000 美元的薪酬，而美國航空的飛行員薪酬也可達約 480,000 美元。

外籍飛行員的湧入也可能激怒當地員工，引發他們對待遇較差或晉升失敗的擔憂。就像日本的許多職業一樣，日本飛行員常常將自己的工作視為一生的工作。

由於目前還沒有明確的解決方案，而且遊客數量每月都創下新高，交通部成立的專案小組也在考慮如何鼓勵機長 65 歲之後繼續工作。

日本民航局機組政策辦公室官員藤林健太郎表示，政府決心透過各種方式增加日本的飛行員數量。 「可能有一些航空公司積極招募外國飛行員，也可能有一些航空公司不這樣做。」