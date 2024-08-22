〈新新併啟動〉中信金擬公開收購搶親 吳東亮：與辜家談過未能勸退

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-22 23:56

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新新併正式啟動！兩家金控共同宣布以台新金 0.6022 股換新光金 1 股，外界關注中信金將採非合意併購方式公開收購新光金，對此，台新金控董事長吳東亮表示，先前有與辜家談過，兩家都是多年的交情，可惜最終沒有達成，強調 100% 換股相當罕見，應是史上第二例。

對於兩起案件，台新金總經理林維俊巧妙回應，一個只是天邊的彩虹、摸不到，另一個則是已經擺在桌上的牛排，3 分熟、5 分熟自選，強調差別很大，並指出最大的不同在於敵意併購是拿錢請現有股東走人，而新新併則是雙方股東以後都是一家人。

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林維俊說，雙方的企業文化雷同，當初銀行成立時很多幹部都從新光人壽調來，很早就結緣了，合併後將改名台新新光金控，新光是老一輩人的共同回憶，與中信金的案子很不一樣，不可類比。

吳東亮補充說明，「結婚嫁給聘金最高的不一定幸福」，而且聘金最高應該是台新，以 100% 換股相當罕見，應該是史上第二例，換算過去配發股利殖利率都有 5% 左右，若拿現金把你買斷，以後股東就無法享受經營成果，「哪邊比較好，大家可以想一想」。

媒體關切，吳東亮事前是否有跟中信金討論併購新光金一案，他表示，台灣社會很小，與中信的主事者都認識，跟辜家也是兩代交情，上一輩都很熟的朋友，早在幾個月市場就有消息，市場很多謠言，我們都有努力接觸，最好能夠和平共存，雖然我們很努力想要說服對方，但可惜能力有限沒有達成，接下來就等主管機關同意、召開股東臨時會，會以合規合法方式，強調走到今天不容易，對方忽然間丟一個想法，也不知道會怎麼做。