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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至78.03元，預估目標價為1865元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 08:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2024年EPS預估：中位數由77.23元上修至78.03元，其中最高估值81.49元，最低估值66.42元，預估目標價為1865元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值81.49(81.49)103.51119.86
最低值66.42(66.42)80.1198.84
平均值77.11(76.46)91.1106.17
中位數78.03(77.23)88.35103.42

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值31,162,00038,265,00044,719,000
最低值28,512,80032,674,74037,903,000
平均值29,696,05035,549,17040,253,670
中位數29,583,55035,061,00039,703,710

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS50.6558.733.3226.41
營業收入
(單位：新台幣千元)		24,483,46327,099,13421,391,91717,291,332

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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