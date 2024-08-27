盤後速報 - 嘉澤(3533)次交易(28)日除息25.75元，參考價1484.25元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05
嘉澤(3533-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利25.75元。
首日參考價為1484.25元，相較今日收盤價1510.00元，息值合計為25.75元，股息殖利率1.71%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|1510.00
|25.7545
|1.71%
|0.0
|2023/08/03
|736.0
|25.18261
|3.42%
|0.0
|2022/08/03
|651.0
|15.9235
|2.45%
|0.0
|2021/08/26
|541.0
|13.3
|2.46%
|0.0
|2020/07/30
|466.0
|10.5
|2.25%
|0.0
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