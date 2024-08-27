search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 嘉澤(3533)次交易(28)日除息25.75元，參考價1484.25元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05


嘉澤(3533-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利25.75元。

首日參考價為1484.25元，相較今日收盤價1510.00元，息值合計為25.75元，股息殖利率1.71%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 1510.00 25.7545 1.71% 0.0
2023/08/03 736.0 25.18261 3.42% 0.0
2022/08/03 651.0 15.9235 2.45% 0.0
2021/08/26 541.0 13.3 2.46% 0.0
2020/07/30 466.0 10.5 2.25% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
嘉澤1510-0.66%

鉅亨贏指標

了解更多

#利多出貨

中弱短強
嘉澤

86.36%

勝率

延伸閱讀


Empty