〈台股開盤〉美股大漲帶動跳空漲逾400點 補量站上月線
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-16 09:47
美國 7 月零售銷售數據優於預期，緩解衰退擔憂，美股四大指數周四全收紅，台股今 (16) 日跳空開高 22114.72 點，上漲 219.55 點，早盤大漲逾 400 點，站回月線之上，今日估量 4500 億元，較昨日成交值 3235 億元放大。
觀察前幾大電子指標的表現，台積電今日開盤 963 元，上漲 20 元或 2.1%，聯發科漲半根停板，鴻海、廣達均漲逾 3%，聯電、日月光投控漲幅也在 2-3% 之間，台達電也同步走揚。
高價股表現強勁，大立光、緯穎漲 3-4%，嘉澤、祥碩、健策等漲 6-7%，川湖漲半根停板，弘塑站上 2000 元大關創新高價、M31 也漲 5%，重返千金股行列，其他如創意、信驊、力旺等均同步走揚，不過，世芯 - KY 早盤翻黑，表現相對弱勢。
傳產方面，紡織股王儒鴻法說會釋出下半年、明年展望正向，今日也漲約半根停板；重電族群上攻，華城漲約 5%、士電也同步上漲。
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