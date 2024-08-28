鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估上修至16.57元，預估目標價為345元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 12:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2024年EPS預估：中位數由16.28元上修至16.57元，其中最高估值18.03元，最低估值14.6元，預估目標價為345元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|18.03(18.03)
|20.89
|25.11
|最低值
|14.6(14.6)
|17.61
|21.49
|平均值
|16.23(16.15)
|19.62
|23.1
|中位數
|16.57(16.28)
|19.76
|22.28
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|286,329,000
|335,380,000
|387,109,300
|最低值
|264,079,860
|300,430,000
|322,675,000
|平均值
|277,154,210
|317,585,960
|355,803,950
|中位數
|275,978,000
|316,105,000
|355,193,410
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.46
|10.29
|21.01
|6.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|136,773,409
|107,263,644
|121,905,357
|84,602,841
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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