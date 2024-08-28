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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估上修至16.57元，預估目標價為345元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 12:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2024年EPS預估：中位數由16.28元上修至16.57元，其中最高估值18.03元，最低估值14.6元，預估目標價為345元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值18.03(18.03)20.8925.11
最低值14.6(14.6)17.6121.49
平均值16.23(16.15)19.6223.1
中位數16.57(16.28)19.7622.28

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值286,329,000335,380,000387,109,300
最低值264,079,860300,430,000322,675,000
平均值277,154,210317,585,960355,803,950
中位數275,978,000316,105,000355,193,410

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.4610.2921.016.88
營業收入
(單位：新台幣千元)		136,773,409107,263,644121,905,35784,602,841

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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