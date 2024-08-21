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鉅亨速報

盤後速報 - 嘉澤(3533)下週(8月28日)除息25.75元，預估參考價1484.25元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


嘉澤(3533-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利25.75元。

以今日(8月21日)收盤價1510.00元計算，預估參考價為1484.25元，息值合計為25.75元，股息殖利率1.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

嘉澤(3533-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器。近5日股價上漲2.33%，集中市場加權指數上漲2.9%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 1510.00 25.7545 1.71% 0.0
2023/08/03 736.0 25.18261 3.42% 0.0
2022/08/03 651.0 15.9235 2.45% 0.0
2021/08/26 541.0 13.3 2.46% 0.0
2020/07/30 466.0 10.5 2.25% 0.0

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