盤後速報 - 嘉澤(3533)下週(8月28日)除息25.75元，預估參考價1484.25元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
嘉澤(3533-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利25.75元。
以今日(8月21日)收盤價1510.00元計算，預估參考價為1484.25元，息值合計為25.75元，股息殖利率1.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
嘉澤(3533-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器。近5日股價上漲2.33%，集中市場加權指數上漲2.9%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|1510.00
|25.7545
|1.71%
|0.0
|2023/08/03
|736.0
|25.18261
|3.42%
|0.0
|2022/08/03
|651.0
|15.9235
|2.45%
|0.0
|2021/08/26
|541.0
|13.3
|2.46%
|0.0
|2020/07/30
|466.0
|10.5
|2.25%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 嘉澤(3533)大漲7.19%，報1490元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至74.52元，預估目標價為1850元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至75.64元，預估目標價為1850元
- 〈台股開盤〉美股大漲帶動跳空漲逾400點 補量站上月線
上一篇
下一篇