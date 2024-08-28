鉅亨速報 - Factset 最新調查：必和必拓集團(BHP-US)EPS預估下修至5.03元，預估目標價為62.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 00:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對必和必拓集團(BHP-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.11元下修至5.03元，其中最高估值6.03元，最低估值4.09元，預估目標價為62.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.03(6.7)
|5.75
|5.08
|5.16
|最低值
|4.09(4.09)
|3.06
|2.32
|3.78
|平均值
|5.12(5.2)
|4.81
|4.14
|4.69
|中位數
|5.03(5.11)
|4.85
|4.25
|5.12
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|612.79億
|597.43億
|538.68億
|548.17億
|最低值
|469.94億
|427.02億
|408.89億
|485.05億
|平均值
|536.97億
|518.98億
|502.69億
|514.66億
|中位數
|532.07億
|527.77億
|512.45億
|510.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.15
|4.47
|8.99
|5.10
|營業收入
|429.31億
|608.17億
|650.98億
|538.17億
詳細資訊請看美股內頁：
必和必拓集團(BHP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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