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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：必和必拓集團(BHP-US)EPS預估下修至5.03元，預估目標價為62.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 00:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對必和必拓集團(BHP-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.11元下修至5.03元，其中最高估值6.03元，最低估值4.09元，預估目標價為62.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.03(6.7)5.755.085.16
最低值4.09(4.09)3.062.323.78
平均值5.12(5.2)4.814.144.69
中位數5.03(5.11)4.854.255.12

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值612.79億597.43億538.68億548.17億
最低值469.94億427.02億408.89億485.05億
平均值536.97億518.98億502.69億514.66億
中位數532.07億527.77億512.45億510.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.154.478.995.10
營業收入429.31億608.17億650.98億538.17億

詳細資訊請看美股內頁：
必和必拓集團(BHP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBHP

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