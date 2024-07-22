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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：必和必拓集團(BHP-US)EPS預估上修至5.37元，預估目標價為62.32元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 20:15

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對必和必拓集團(BHP-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.29元上修至5.37元，其中最高估值6.21元，最低估值5.09元，預估目標價為62.32元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.21(6.21)6.76.265.08
最低值5.09(4.64)4.383.232.32
平均值5.44(5.38)5.244.914.03
中位數5.37(5.29)5.154.12

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值568.60億612.79億597.43億538.68億
最低值536.67億499.66億448.13億408.89億
平均值558.13億542.34億523.74億492.30億
中位數558.32億536.24億528.31億505.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS--------
營業收入429.31億608.17億650.98億538.17億

詳細資訊請看美股內頁：
必和必拓集團(BHP-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBHP

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