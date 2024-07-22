鉅亨速報 - Factset 最新調查：必和必拓集團(BHP-US)EPS預估上修至5.37元，預估目標價為62.32元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 20:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對必和必拓集團(BHP-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.29元上修至5.37元，其中最高估值6.21元，最低估值5.09元，預估目標價為62.32元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.21(6.21)
|6.7
|6.26
|5.08
|最低值
|5.09(4.64)
|4.38
|3.23
|2.32
|平均值
|5.44(5.38)
|5.24
|4.91
|4.03
|中位數
|5.37(5.29)
|5.1
|5
|4.12
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|568.60億
|612.79億
|597.43億
|538.68億
|最低值
|536.67億
|499.66億
|448.13億
|408.89億
|平均值
|558.13億
|542.34億
|523.74億
|492.30億
|中位數
|558.32億
|536.24億
|528.31億
|505.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|429.31億
|608.17億
|650.98億
|538.17億
詳細資訊請看美股內頁：
必和必拓集團(BHP-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瞻博網路(JNPR-US)EPS預估下修至1.9元，預估目標價為40.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class AFTAI-US的目標價調升至100.5元，幅度約3.08%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commvault Systems IncCVLT-US的目標價調升至133元，幅度約8.13%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lennox International IncLII-US的目標價調升至553元，幅度約4.64%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇