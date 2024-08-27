鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估下修至1.58元，預估目標價為164.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 14:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對數位不動產信託(DLR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.61元下修至1.58元，其中最高估值2.03元，最低估值1.33元，預估目標價為164.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.03(2.03)
|1.75
|2.35
|2.28
|最低值
|1.33(1.33)
|0.97
|1.22
|1.46
|平均值
|1.62(1.63)
|1.31
|1.63
|1.85
|中位數
|1.58(1.61)
|1.32
|1.47
|1.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|56.35億
|65.87億
|75.91億
|82.93億
|最低值
|55.40億
|58.73億
|61.63億
|65.49億
|平均值
|55.74億
|60.53億
|66.20億
|72.95億
|中位數
|55.69億
|60.04億
|65.41億
|71.69億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.35
|1.00
|5.94
|1.11
|3.00
|營業收入
|32.09億
|39.04億
|44.28億
|46.92億
|54.77億
詳細資訊請看美股內頁：
數位不動產信託(DLR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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