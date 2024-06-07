凌華與NAVER LABS策略合作 共同開發新一代AMR

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-08 12:22

工業電腦廠凌華 (6166-TW) 宣布，與人工智慧暨機器人技術領導品牌 NAVER LABS 策略合作，雙方將共同開發新一代自主移動機器人 (AMR)；NAVER LABS 的創新 Rookie 機器人將採用凌華的智慧邊緣平台 MVP 系列技術。

Rookie 專為運送包裹、咖啡和午餐盒等多功能室內服務而設計，可自動導航，同時促進人類環境中的互動與和諧，不僅是一項領先技術，還能順暢融入日常生活和工作空間。

凌華表示，和 NAVER LABS 的合作夥伴關係不只侷限於目前專案，雙方都致力於推動 AMR 技術持續進步，未來計畫重點將是開發新一代 AMR 解決方案，致力目標是進一步強化工業和商業環境的自動化。