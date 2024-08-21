凌華營運脫離谷底 Q4營收估雙增拚單季轉盈

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-21 19:55

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工業電腦廠凌華 (6166-TW) 今 (21) 日法說，公司表示，下半年成長動能主要來自與大股東、面板大廠友達 (2409-TW) 合作的業務，以及 DMS 客製化部分，預計第四季營運走出谷底、轉虧為盈。

凌華受到市場需求不佳，以及業外提列呆帳影響，上半年每股虧損 0.77 元；公司認為，第三季營收估持平第二季，並在損平邊緣；第四季則受惠新專案放量，表現會回到產業正常水準，營收將回到成長軌道。

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AI 方面，凌華表示，這 2 年簽約但尚未出貨的 Design Win 專案，無論數量和金額上表現都特別突出，目前 Design Win 專案數量 131 個，平均金額 300 萬至 400 萬美元，其中 43.5% 與邊緣 AI 有關。

下半年各市場來看，凌華認為，歐洲庫存仍未調整結束，至於亞太地區，中國大陸部份凌華預計全年持平；美國市場是今年動能相對較強的地區，滿多 Design Win 專案都來自美國。