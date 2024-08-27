軟袋機能飲品充填代工廠漢田擬9月下旬IPO 上半年EPS 3.24元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-27 18:21

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目前股本 2.52 億元的軟袋機能飲品充填代工大廠漢田 (1294-TW) 預計 9 月下旬掛牌上櫃，並將在 (28) 日召開上櫃前業績發表會，在全台大型食品企業加速開發保健及機能食品同時，漢田擁有 13 條水平軟袋機能飲品充填線，董事長李雨霖表示，漢田產能已備妥，公司將加速內外銷市場開發。

漢田成立於 2007 年，初期以中藥材（龜鹿）販售為主，2010 年開始從事超微奈米珍珠粉低溫研磨，2012 年開始導入殺菌軟袋水平充填機台及滅菌設備，從事保健食品充填代工服務。漢田生技目前設廠於彰化，主要經營品項為液劑、晶凍保健食品的研發、ODM 及 OEM 代工，提供保健食品從配方設計至殺菌軟袋充填包裝的一站式代工服務。

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漢田握 13 條水平軟袋機能飲品充填線。(鉅亨網記者張欽發攝)

李雨霖指出，後疫情時代消費者健康意識提升，帶動保健及機能食品巿場呈成長趨勢，漢田液劑軟袋比傳統玻璃瓶成本低很多，且小巧、運輸容易。同時，食品業者、美妝客戶更願意將節省的成本再投入產品內容的強化機能。

漢田員林廠 2023 年年產能達 8000 多萬包。2024 年溪湖總廠正式啟用，單月產能達 1800 萬包，員林將專攻果凍類產品充填包裝、液體產品由溪湖廠充填生產。而漢田主管指出，目前亞洲地區從事軟袋機能飲品充填的業者以日本、韓國爲主，漢田 200 多家客戶往來，目前主要銷售區域集中於台灣，由於台灣市場規模有限，近期已經加速外銷市場開發。已拓展至香港、馬來西亞、新加坡及中國等地客戶。

漢田 2023 年營收 6.25 億元，年增 1.06 倍、稅後純益 1.48 億元，每股純益 7.66 元。2024 年上半年營收 3.97 億元，毛利率 40.91%，稅後純益 8184 萬元，每股純益 3.24 元。

漢田 2024 年 1-7 月營收已達 4.74 億元，年增 56.2%。