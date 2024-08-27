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鉅亨速報

盤後速報 - 環泰(4207)次交易(28)日除權0.6元，參考價17.03元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05


環泰(4207-TW)次交易(28)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.6元。

首日參考價為17.03元，相較今日收盤價18.05元，權值合計為1.03元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 18.05 0.0 0.0% 0.6
2024/03/28 18.4 0.4 2.17% 0.0
2023/08/30 19.85 0.0 0.0% 0.65
2023/04/20 15.25 0.35 2.3% 0.0
2022/08/30 14.8 0.0 0.0% 0.85

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