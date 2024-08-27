盤後速報 - 億泰(1616)次交易(28)日除息0.37元，參考價20.23元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05
億泰(1616-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.37元。
首日參考價為20.23元，相較今日收盤價20.60元，息值合計為0.37元，股息殖利率1.8%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|20.60
|0.37
|1.8%
|0.0
|2007/08/22
|11.25
|0.19982208
|1.78%
|0.2
|2006/08/22
|11.5
|0.28347007
|2.46%
|0.0
|2005/09/06
|9.1099997
|0.3
|3.29%
|0.0
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