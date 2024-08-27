search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 億泰(1616)次交易(28)日除息0.37元，參考價20.23元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05


億泰(1616-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.37元。

首日參考價為20.23元，相較今日收盤價20.60元，息值合計為0.37元，股息殖利率1.8%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 20.60 0.37 1.8% 0.0
2007/08/22 11.25 0.19982208 1.78% 0.2
2006/08/22 11.5 0.28347007 2.46% 0.0
2005/09/06 9.1099997 0.3 3.29% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
億泰20.61.23%

延伸閱讀


Empty