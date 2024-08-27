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鉅亨速報

盤後速報 - 華電(1603)次交易(28)日除息1.3元，參考價40.3元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05


華電(1603-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。

首日參考價為40.3元，相較今日收盤價41.60元，息值合計為1.3元，股息殖利率3.13%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 41.60 1.3 3.13% 0.0
2023/08/28 36.2 0.5 1.38% 0.0
2022/08/29 26.7 0.5 1.87% 0.0
2021/08/30 27.25 0.5 1.83% 0.0
2020/08/31 28.9 0.5 1.73% 0.0

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