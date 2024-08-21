盤後速報 - 億泰(1616)下週(8月28日)除息0.37元，預估參考價20.73元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
億泰(1616-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.37元。
以今日(8月21日)收盤價21.10元計算，預估參考價為20.73元，息值合計為0.37元，股息殖利率1.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
億泰(1616-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為裸銅線,鍍錫線,電子線,電源線,電腦線,隔離線,同軸電纜,PVC電線。電纜,交連聚乙稀高低壓電力電纜及通信電纜,光纖光纜,區域網路。電纜,數位電纜,低煙無毒電纜,防火,耐熱電纜等製造,加工及買賣。近5日股價下跌0.95%，集中市場加權指數上漲2.9%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|21.10
|0.37
|1.75%
|0.0
|2007/08/22
|11.25
|0.19982208
|1.78%
|0.2
|2006/08/22
|11.5
|0.28347007
|2.46%
|0.0
|2005/09/06
|9.1099997
|0.3
|3.29%
|0.0
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