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鉅亨速報

盤後速報 - 億泰(1616)下週(8月28日)除息0.37元，預估參考價20.73元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


億泰(1616-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.37元。

以今日(8月21日)收盤價21.10元計算，預估參考價為20.73元，息值合計為0.37元，股息殖利率1.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

億泰(1616-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為裸銅線,鍍錫線,電子線,電源線,電腦線,隔離線,同軸電纜,PVC電線。電纜,交連聚乙稀高低壓電力電纜及通信電纜,光纖光纜,區域網路。電纜,數位電纜,低煙無毒電纜,防火,耐熱電纜等製造,加工及買賣。近5日股價下跌0.95%，集中市場加權指數上漲2.9%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 21.10 0.37 1.75% 0.0
2007/08/22 11.25 0.19982208 1.78% 0.2
2006/08/22 11.5 0.28347007 2.46% 0.0
2005/09/06 9.1099997 0.3 3.29% 0.0

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