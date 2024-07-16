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鉅亨速報

盤後速報 - 欣新網(2949)下週(7月23日)除息2元，預估參考價93.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

欣新網(2949-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月16日)收盤價95.10元計算，預估參考價為93.1元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

欣新網(2949-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為電子商務商品銷售。數位行銷服務。近5日股價下跌0.32%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 95.10 2.0 2.1% 0.0
2023/06/26 136.5 0.8241 0.6% 0.0

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