盤後速報 - 欣新網(2949)下週(7月23日)除息2元，預估參考價93.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
欣新網(2949-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月16日)收盤價95.10元計算，預估參考價為93.1元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
欣新網(2949-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為電子商務商品銷售。數位行銷服務。近5日股價下跌0.32%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|95.10
|2.0
|2.1%
|0.0
|2023/06/26
|136.5
|0.8241
|0.6%
|0.0
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