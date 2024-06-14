欣新網搭618大檔拚業績 全年營運有望衝高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-17 12:11

上半年電商盛事 618 購物節到來，全整合電商營運服務商欣新網 (2949-TW) 今 (17) 日指出，為因應年度大檔，在各銷售平台祭出一連串優惠搶市，電商代營運業務的業績動能升溫，法人預期，隨著電商行銷和運營正迎來大變革，有利品牌客戶對廣告需求提升，欣新網第一季淡季不淡，第二季有望更好，接下來逐漸進入電商傳統旺季，全年營運有望創高。

欣新網前 5 月合併營收 17.02 億元，年增 7.49%，欣欣網表示，主要業務除了「數位行銷」外，「電商代營運」也是成長的重要一環。

在今年的 618 檔期中，在 momo 購物上祭出多個促銷方案，客戶群涵蓋多個國際大品牌包括 New Balance、迪朗奇、嬌聯、白蘭氏、黛安芬、台灣拜耳、三得利、寵物商品領導品牌 Hills 希爾思、萊雅、獅王等。

欣新網表示，第一季被視為傳統銷售淡季，但淡季不淡，業績年增 7.97%，續寫歷史同期新高，惟為開拓海外市場並服務新客戶，增加相對較大的市場行銷與人事相關成本等必要性投資，使獲利受影響，而目前已為擴大營運規模與菲律賓海外市場，做好準備。

另一方面，隨著第三方 Cookie 即將退出市場，欣新網總經理黃懷恩說明，電商行銷和運營將面臨一場革命性的轉變，儘管台灣電商市場滲透率有很大增長空間，但面臨更艱鉅的競爭，品牌客戶要求更強化廣告投放精準度，對欣新網具有的電商 AI 軟體系統和全方位電商代營運服務需求，也更加強勁，樂觀看待今年營運。

黃懷恩進一步提到，有別一般只銷售工具的軟體服務公司，欣新網深耕代理產品做銷售，從商品端、技術系統端與市場端多點開花，令營收疊加成長效益顯著，未來更將運用流量變現的技術優勢，為更多產業做好精準行銷服務。