王座承銷價70.8元 9/4抽籤 9/10掛牌上櫃

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-27 17:32

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連鎖餐飲業者王座 (2751-TW) 競價拍賣作業於今 (27) 日開標，最低得標價格 67.8 元，最高得標價 82 元，加權平均價格為 71.59 元，本次辦理公開申購的承銷價格為 70.8 元，公開申購張數 468 張 (含過額配售)，公開申購期間為 8 月 29 日至 9 月 2 日，並於 9 月 4 日公開抽籤，預計 9 月 10 日掛牌上櫃。

王座此次辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股 2600 張，其中 1872 張採競價拍賣，投標情形相當踴躍，總合格件共 582 筆，合格投標量 4576 張，以美國標方式決定競拍得標價，全部拍賣成功。

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王座在國內餐食產業深耕多年，維持多品牌代理策略，瞄準非目的型消費需求，進而增加經常性消費金額規模，旗下現有六大代理品牌，包括「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞」、「京都勝牛」、「橋村炸雞」和「杏美小食堂」，合計達 54 家直營門市。

而在海外，王座透過再授權「段純貞」與「京都勝牛」兩大品牌至美國、香港，已開出 10 家門市。