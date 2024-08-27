布局德國下一站 龔明鑫率跨部會及16家半導體業者考察捷克

行政院秘書長龔明鑫偕國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文率領跨部會半導體投資布局考察團赴捷克，於今 (27) 日搭機前往捷克訪問 5 天。鑒於台積電 (2330-TW)(TSM-US) 於德國德勒斯登投資設廠，勢將帶動捷克等鄰近國家形成半導體供應鏈聚落，本次訪團期盼藉由實地訪問考察及投資說明會等交流洽談，拓展我國半導體供應鏈業者在歐洲國家之佈局。



本次訪團由國發會、外交部及捷方駐台代表處共同規劃，團員除國發會、國科會及經濟部陳正祺次長等跨部會政府官員外，還有工研院董事長吳政忠、台杉投資及輸出入銀行代表，並有 16 家台灣半導體供應鏈業者隨團，涵蓋半導體供應鏈上下游。



由於捷克緊鄰德國，我國廠商在捷克長久的經營又已有頗佳的基礎，可為我前進歐洲市場的重要據點，加上近來台灣與捷克等中東歐國家的關係持續深化，各領域的合作日趨密切，雙邊擁有民主夥伴的友好情誼，均願持續拓展合作。



本次訪問團將就半導體產業等重要台捷合作議題進行交流，除將與捷克國會及政府高層官員會面，顯見捷克政府高層對台灣業者赴捷投資之重視，捷克投資局（CzechInvest）亦將舉辦投資說明會，向我商介紹投資環境及獎勵措施等，捷克政府並另安排訪團赴捷克烏斯季省 (Usti)、布爾諾 (Brno) 等地區進行實地考察，期盼透過深化台捷民主夥伴關係、發掘業者投資機會，以及拓展台灣半導體供應鏈全球佈局，為雙方在半導體產業的共同發展注入新的動力。



此外，為強化台灣與立陶宛創新創業之連結，擴展台立交流合作，國發會劉鏡清主委在赴捷克訪問前，先赴立陶宛拜訪當地新創業者，包含獲中東歐投資基金投資的雷射公司 Litilit、金融科技公司 TransferGo 等，另亦拜訪台立半導體合作業者 Teltonika，並與立陶宛經濟及創新部 Karolis Žemaitis 次長會面，除就雙邊合作進展進行交流，亦瞭解台立在半導體產業上未來更多的合作可能。



國發會指出，台灣與捷克、立陶宛等國共享自由、民主及人權價值，在面對全球威權主義擴張及更具挑戰的國際情勢，台灣將更積極與捷克、立陶宛等民主夥伴國家深化合作，強化民主供應鏈韌性，讓彼此經貿實力更為強健，並為人民創造更多福祉與繁榮。