研調：Mini LED電視今年出貨估增55% TCL全年銷售坐三望二

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-27 17:55

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研調中心 TrendForce 今 (27) 日指出，Mini LED 電視表現亮眼，預計今年出貨量將大幅成長 55%，達 635 萬台，TCL 在歐洲市場超越海信，年度成長突破 10%，有望挑戰全年度第二。

根據報告，2024 年上半年全球電視品牌出貨量為 9,071.7 萬台，僅較去年同期微幅成長 0.8%。各地區需求表現不一，中國市場因房地產疲軟及年輕族群使用習慣改變而表現不佳，北美地區則受益於持續性低價競爭，歐洲市場則因運動賽事及通膨壓低基期而優於預期。

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品牌排名方面，2024 年上半年前五大電視品牌依序為三星電子、海信、TCL、LG 電子和小米。值得注意的是，TCL 憑藉其在歐洲和新興市場的強勢表現，第二季出貨量達 668 萬台，超越海信，年度成長突破 10%。TrendForce 分析師指出，TCL 有集團面板廠的量價支援，加上自身整機生產高度自動化的成本優勢，有望挑戰 2024 全年出貨第二名的位置。

Mini LED 電視市場競爭激烈，中國品牌 TCL、小米和海信透過減少分區數以提供更優惠的價格，成功刺激需求。這三大中國品牌的合計市占率將首度達到 50%，超越三星。雖然三星仍保持 25% 的市場份額領先地位，但已較去年同期減少 17 個百分點。

OLED 電視市場也出現回暖跡象，預計 2024 年出貨量將年增 15.9% 至 623 萬台，重返 600 萬大關。LG 和三星分別佔據 53.3% 和 22.5% 的市場份額。然而，TrendForce 預測，由於成本難以有效優化，2025 年 OLED 電視出貨量可能在 600 萬至 650 萬台之間徘徊。